Escalopes de poulet gorgées d'eau : "On va pouvoir les distribuer" car "il n'y a pas du tout de risque sanitaire", assure le Secours populaire

Jean-Louis Callens, président de la Fédération du Nord du Secours populaire, estime sur franceinfo que les escalopes de poulet pourront être distribuées "dès qu'on a les informations par écrit".

"Il n'y a pas du tout de risque sanitaire" sur les escalopes de poulet gorgées d'eau, selon le président de la Fédération du Nord du Secours populaire, Jean-Louis Callens, qui a eu des échos de la réunion de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) qui s'est tenue lundi, donc "on va pouvoir les distribuer", annonce-t-il mercredi 11 septembre sur franceinfo.

"On va pouvoir les distribuer puisqu'on a l'accord, il n'y a pas du tout de risque sanitaire sur les poulets", se félicite Jean-Louis Callens, "le seul souci c'est que la réglementation au Danemark, où elles sont fabriquées, n'est pas du tout la même qu'en France par rapport à l'eau qui est dedans. Mais ce n'est pas énorme".

Le Secours populaire va donc "pouvoir les distribuer" dès "qu'on a les informations par écrit", pour l'instant elles ont été données à l'oral. Il ajoute cependant que l'appel à l'aide pour les plus démunis est maintenu car "il y a un manque, de plus en plus, de produits alimentaires".