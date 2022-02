Environnement : France Stratégie suggère une taxe pour les livraisons express

La livraison à domicile est certes pratique, mais pas écologique. Un nouveau rapport alerte sur le sujet, et propose de faire payer plus cher certaines livraisons, afin de dissuader certains consommateurs.

La rapidité est l'argument clé des sites d'e-commerce. Par conséquent, camionnettes, voitures ou motos de livraison se multiplient dans les rues françaises. Cette source importante de pollution inquiète les écologistes. "Le problème avec la livraison express, c'est que d'une part on va avoir beaucoup de produits qui vont être livrés par des camions, (…) [et] dans certaines zones il va y avoir beaucoup d'embouteillages liés à l'augmentation continuelle de ces flux", explique Etienne Coubard, chargé de mission chez Les amis de la terre.



Recommandations de France Stratégie

Pour lutter contre cette pollution, l'organisme France Stratégie a fait des recommandations : supprimer la mention "livraison gratuite", mieux informer le consommateur et payer la livraison selon son impact environnemental. 34% des acheteurs se disent prêts à payer plus chers pour être plus écolos. "On est prêts à faire des efforts de ce type-là pour défendre notre planète, l'écologie en général", confie un consommateur. Le respect de l'environnement est cependant le dernier critère de choix des acheteurs en ligne. Malgré tout, de plus en plus d'entreprises font des efforts, en faisant des livraisons à vélo ou dans des véhicules électriques.