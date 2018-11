Entreprises : cultiver le bien-être

Dans cette entreprise d'ampoules LED, située à Plaisance-du-Touch (Haute-Garonne), le bien-être au travail passe par le plaisir du jardinage. Le PDG se dit proche de la nature, au point d'installer des serres sur le site. Une serre biologique dans laquelle ce préparateur de commandes travaille une heure par jour. "Je fais ça sur mes horaires le matin, ou alors je viens plus tôt suivant le travail qu'il y a à faire à la serre", explique Emmanuel Lledo, "ça me plait, sinon je n'aurais pas accepté", rajoute-t-il.

Une récolte mise à la disposition des salariés

Comment apporter du bien-être à ses salariés ? Pour ce défenseur du bio, la réponse était toute trouvée : l'alimentation. "Il y a une partie travail et puis il y a une partie plaisir quand même, donc là on est dans la partie plaisir du patron et des salariés. Ils prennent beaucoup de plaisir à ramasser et manger les légumes", explique-t-il. Chaque jour, la récolte est mise à la disposition des salariés. Pour le personnel, tout est gratuit.

Le JT

Les autres sujets du JT