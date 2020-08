Enquête : la truffe à toutes les sauces

Telle une pépite, elle brille malgré son noir profond : la truffe ne se déguste plus seulement à l'état brut. Elle se décline de plus en plus : pâte à tartiner, noix de cajou, soupe de légumes. Elle s'invite partout pour le plaisir des gourmets. Mais il faut faire attention aux arnaques et aux étiquettes trompeuses.

Attention aux arnaques

Certains produits ne contiennent en réalité pas un gramme de truffe. Un fabricant a ouvert ses portes. Au pied du Mont Ventoux (Vaucluse), une entreprise familiale est spécialisée dans la truffe depuis 90 ans. Les producteurs locaux livrent directement le patron. La majorité des truffes sont vendues entières, fraiches ou cuites. Mais les produits dérivés prennent de plus en plus de place dans l'atelier. Ils représentent 15% du chiffre d'affaires.

