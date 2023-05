Edulcorants : ils "pourraient modifier notre flore digestive" en favorisant des "problèmes de poids et le diabète", selon un médecin nutritionniste

Remplacer les sucres par des édulcorants artificiels "n'aide pas au contrôle du poids à long terme", met en garde le directeur de l'OMS. Selon lui, ces produits peuvent par ailleurs présenter un risque pour la santé.

Les "édulcorants pourraient modifier notre flore digestive, ce qu'on appelle le microbiote intestinal favorisant chez certains d'entre nous l'émergence de problèmes de poids voire de diabète", alerte mardi 16 mai sur franceinfo Arnaud Cocaul, médecin nutritionniste. Il réagit à la mise en garde de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) contre les édulcorants artificiels pouvant présenter des risques pour la santé sur le long terme. "Il faut revenir à une alimentation vraie" et "varier notre alimentation pour qu'elle soit le plus proche de la nature et éviter ce qui est ultra-transformé", conseille-t-il.

franceinfo : Les édulcorants artificiels, qu'est-ce que c'est ? Où les trouve-t-on et sous quelle forme ?

Arnaud Cocaul : Ce sont des substances qui donnent un pouvoir sucrant, des artifices voulus par le secteur agro-alimentaire pour donner le goût sucré sans l'apport calorique qui va avec. Depuis longtemps, on se pose des questions quant aux édulcorants en particulier par rapport aux boissons. Ces édulcorants pourraient modifier notre flore digestive, ce qu'on appelle le microbiote intestinal favorisant chez certains d'entre nous l'émergence de problèmes de poids voire de diabète. Il y a des interrogations qui sont suffisamment importantes pour être vigilants quant à une consommation abusive et répétée de ce type de produits.

Entre un soda sucré et un avec des édulcorants, que faut-il choisir ?

Si on est en obésité et qu'on est diabétique, au lieu de prendre une boisson riche en sucre, il vaut mieux choisir une boisson allégée avec des édulcorants. Mais le problème, c'est qu'on voit des surconsommateurs de boissons avec édulcorants. Je connais un chirurgien de l'obésité qui avait un patient qui buvait 15 canettes de boissons allégées en sucre par jour. Il y a parfois des consommations complètement aberrantes, abusives comme si les personnes étaient "addictes" à ce type de produits.

Va-t-il y avoir une évolution du NutriScore sur les boissons allégées ?

Le NutriScore va changer avec une prochaine mouture qui prend en compte ces boissons dites allégées en leur donnant une note plus défavorable et qui incitera, on l'espère, le consommateur à être plus prudent. Il ne s'agit pas d'interdire, mais il faut rester dans des consommations ponctuelles. C'est comme le vin, il y a des consommations pondérées et des consommations abusives. S'agissant des boissons avec les édulcorants comme des boissons sucrées, il faut être extrêmement prudent. Je rappelle que les deux tiers du poids du corps, c'est l'eau, ce ne sont pas des boissons sucrées.

Comment fait-on pour respecter les recommandations de l'OMS de réduire sa consommation de sucre libre, parce que le sucre est partout, il est parfois caché dans nos aliments ?

Il faut revenir à une alimentation vraie. Il faut varier notre alimentation pour qu'elle soit le plus proche de la nature et éviter ce qui est ultra-transformé. L'un des problèmes de l'agroalimentaire, c'est qu'on est allé vers des produits qui nous simplifient l'existence et qui permettent d'avoir en deux minutes quelque chose de prêt à consommer. C'est pratique dans notre société actuelle où on a de moins en moins de temps pour cuisiner, mais ça pose des problèmes parce qu'il y a des additifs. Il y a toutes sortes de substances qui à l'intérieur de nous se transforment et abîment notre corps. Il faut vraiment se méfier des produits ultra-transformés. Il faut revenir à une alimentation centrée sur les cinq fruits et légumes différents. C'est bénéfique pour la santé, il y a des preuves scientifiques. Je suis conscient que certaines personnes ont des difficultés pour respecter ces messages à cause des problèmes financiers, mais attention les aliments ultra-transformés coûtent plus cher quand vous regardez le prix au kilo.