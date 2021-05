Écologie : l'Alsace, championne de la consigne des bouteilles en verre

C’est un geste que certains Français pensaient disparu… Mais en Alsace, la consigne existe toujours. Dans tous les supermarchés, les clients rapportent leurs bouteilles en verre. Celles-ci vont ensuite être réutilisées. Pour les habitants, l’habitude est bien ancrée. "C’est plus écologique", estime une femme venue déposer des bouteilles. "Je trouve que c’est une bonne chose, je suis prêt à jouer le jeu des petites contraintes en plus", ajoute un homme très enthousiaste.



Un bon point écologique

95% des bouteilles vendues sont ramenées après avoir été utilisées. Pour le magasin concerné, en l’occurrence un Intermarché, toute une logistique est mise en place. "Il y a de plus en plus de monde qui ramène la consigne, alors ce n’est pas évident. Parfois, le bac est plein au bout d’une heure", note Julien Woronow, responsable des liquides. Outre le bénéfice écologique, l’enseigne fidélise ses clients grâce à ce procédé. Les fabricants s’y retrouvent également. Un brasseur, dont l’entreprise est située à Hochfelden, dans le Bas-Rhin, récupère tous les contenants de 75 cl. "Consigner, c’est écologique et économique", se réjouit Édouard Haag, le président de la brasserie Météor. Au total, neuf millions de bouteilles sont lavées et stérilisées dans la station de lavage.