Eau purifiée illégalement par Nestlé : des sénateurs "demandent la publication du rapport tenu secret par le gouvernement"

La cellule investigation de Radio France et le journal "Le Monde" a pu consulter un rapport administratif confidentiel de l'Inspection générale des affaires sociales pointant des pratiques "clairement non conformes au code de la santé publique".

"Nous demandons la publication du rapport de l'Igas [Inspection générale des affaires sociales], tenu secret par le gouvernement sur la purification illégale de l’eau par les industriels", écrivent dans un communiqué mercredi 31 janvier les sénateurs et sénatrices du groupe Socialiste, Ecologiste et Républicain (SER), après la publication de l'enquête de la cellule investigation de Radio France et le journal Le Monde.

Selon cette enquête, Nestlé et d'autres industriels ont caché au public que l'eau qu'ils pompaient était contaminée. Pour continuer de la mettre en bouteille, ils ont eu recours à des systèmes de purification interdits. La cellule investigation de Radio France et le journal Le Monde révèlent également que le gouvernement était au courant de l'affaire depuis août 2021. Les journalistes ont pu consulter un rapport administratif confidentiel de l'Inspection générale des affaires sociales, remis en toute confidentialité au gouvernement en juillet 2022. "Ces pratiques sont clairement non conformes au code de la santé publique", peut-on notamment lire dans le rapport l'Igas.

"Les sénatrices et sénateurs du groupe SER dénoncent ce scandale sanitaire et le silence coupable du gouvernement", écrivent-ils dans leur communiqué. Le groupe a adressé un courrier à la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarité, Catherine Vautrin, pour que ce rapport de l'Igas "soit transmis à la représentation nationale et rendu public" car les "Français doivent être informés sur cet enjeu majeur de santé publique".