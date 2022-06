Drôme : dans les coulisses de la cuisine de Julien Allano

Le 13 heures continue de vous emmener découvrir les trésors de la Drôme provençale. Direction Grignan pour une escale gourmande auprès de Julien Allano, un chef étoilé, amoureux de sa région et dont les produits sont 100% locaux.

Julien Allano, chef étoilé du restaurant "Le clair de la plume", a toujours rêvé d’installer son restaurant dans la Drôme. Ce rêve est devenu réalité. "J’ai installé ma famille, on y est bien, on y est heureux", dit-il. Son établissement se trouve à Grignann dans l’un des plus beaux villages de France. Julien Allano a obtenu un macaron au guide Michelin en 2015. L’essentiel de sa cuisine est pensé selon les produits du terroir.



Son potager, sa source d’inspiration

Les fleurs et les légumes présents dans les plats proviennent de son maraîcher personnel qui les cultive. Celui-ci ne travaille que pour lui. "Je le vois toujours mâchouiller, dès qu’il voit quelque chose, hop, il met à la bouche, il goûte. Des fois, on a fait des découvertes comme ça incroyables", raconte Frank-Olivier Trombetta, maraîcher. Julien Allano vient deux à trois fois par semaine dans le potager. C’est sa source d’inspiration. Le chef passe souvent du temps sur la route. Ce jour-là, il se rend dans le Vercors dans une pisciculture.