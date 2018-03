Distribution : de nouveaux modèles pour conquérir les centres-villes

Gaby Leathem s'apprête à faire ses courses sans sortir de chez elle. Un clic de sa part et la course contre la montre peut commencer. Les clients doivent être livrés en quelques heures à peine. Pour en attirer toujours plus, l'entreprise donne une heure d'arrivée de la livraison à l'avance. Une recette qui fonctionne : le nombre de livraisons de ce transporteur a explosé de plus de 30% en un an.

Un supermarché ouvert 24h/24

Le système n'est pas encore rentable, mais il est crucial, car les enseignes veulent reconquérir par tous les moyens les consommateurs de centre-ville et elles ne manquent pas d'imagination pour les attirer. Ce supermarché au cœur de Paris est ouvert 24 heures sur 24, ou alors ce drive piéton ici à Lille (Nord). Les consommateurs, de jeunes urbains, viennent directement chercher les courses qu'ils ont commandées en ligne. Pas de rayon, peu de personnel et donc un petit espace commercial, le moyen pour l'enseigne d'être eu cœur de la ville à moindres frais.

