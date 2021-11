Dieppe : les produits de la mer transportés dans les assiettes

Parfois colossaux et à peine sortis de l'eau, les poissons, coquilles et autres crustacés sont sur le devant de la scène au marché aux poissons de Dieppe (Seine-Maritime). Parmi les visiteurs et acheteurs, Amir Rooijende. Le restaurateur est un habitué du marché aux poissons, où il arrive parmi les premiers clients de la journée. L'occasion de se procurer les meilleures prises pour les utiliser dans son établissement. "Les bateaux sortent tous les jours, il faut profiter", explique-t-il.

Des recettes régionales avec des produits locaux

Avec les produits de la mer, le restaurateur peut cuisiner une des spécialités de Dieppe : la marmite dieppoise. "On va utiliser du thym, du romarin, de l'ail, de l'échalote, de la carotte, des poireaux, de la crème fraîche, des jaunes d'oeuf, quelques coquilles Saint-Jacques qu'on a trouvées, des filets de sole", énumère-t-il. De nombreux ingrédients frais sont nécessaires à l'élaboration d'un plat typique de la ville. "C'est le patrimoine de Dieppe", déclare le restaurateur, originaire des Pays-Bas.