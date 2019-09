Désintox. Non, les végétariens et végans n\'ont pas plus de risques de maladies cardiaques

BFM écrit ainsi : « Ne pas manger de viande pour préserver sa santé est un argument souvent mis en valeur par les personnes adoptant les régimes vegans et végétariens. Pourtant, il se pourrait que cet argument ne soit pas entièrement vrai. » « Moralité : mangez de la viande », plaisante une twitto. Rejointe par une autre : « le veganisme est plus une idéologie sectaire qu'un réel bienfait pour la santé ».

Mais ces articles ont été un peu survendus. Si l’étude constate bien que les végétariens font 20% d’AVC de plus que les mangeurs de viande, cela ne signifie pas que le régime avec viande est meilleur pour la santé. Car l’étude analyse aussi le taux de crise cardiaque. Et là, c’est l’inverse. Les mangeurs de viande présentent un risque de crise cardiaque 22% plus élevé que les végétariens et les vegans. On ne peut donc absolument pas déduire de cette étude que manger de la viande est meilleur pour la santé.

Les résultats peuvent s’expliquer par le fait que les végétariens et les vegans ont très peu de cholestérol et manquent de certains nutriments, comme la vitamine B12. Mais cela ne doit pas faire paniquer les végans, pointent plusieurs chercheurs. L’enquête est uniquement déclarative et menée au Royaume-Uni. Des particularités régionales peuvent varier. Surtout, une étude observationnelle de ce type ne peut pas conclure qu’un seul facteur (être végétarien) est directement lié à un seul effet (un risque d’AVC). Il faudrait donc d’autres études pour prouver un éventuel lien entre AVC et régime sans viande.

Retrouvez Désintox du lundi au jeudi, dans l'émission 28 Minutes sur Arte, présentée par Elisabeth Quin.

Sur Facebook : https://www.facebook.com/28minutes/

Sur YouTube : https://www.youtube.com/user/28minutesARTE

Sur Instagram : https://www.instagram.com/artedesintox/

Sur le site d'Arte : http://28minutes.arte.tv/