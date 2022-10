Des lots de biscuits Granola rappelés dans toute la France en raison de la présence potentielle de "fines particules métalliques"

Attention à l'heure du goûter. Si vous avez récemment acheté des paquets de biscuits Granola de la marque LU, deux gammes font l'objet d'un rappel par le fabriquant Mondelez, vendredi 21 octobre. "La présence potentielle d’un nombre restreint de fines particules métalliques" a été décelée, comme le rapporte le site Actu.fr, confirmant une information du site gouvernemental Rappel Conso.

Les produits concernés sont les paquets de Granola au chocolat au lait vendus par deux (2x 200 grammes et date limite de consommation jusqu'au 30 juin 2023) et les Granola au chocolat noir 195 grammes (date limite de consommation jusqu'au 31 mai 2023). Plus précisément, les lots concernés sont les numéros OCE0123911 - OCE0123912 - OCE0123913 - OCE0123921 - OCE0123922 - OCE0123923 - OCE0123931 - OCE0123932 de la gamme Granola chocolat au lait et les numéros OCE0123872 - OCE0123873 - OCE0123911 de la gamme Granola chocolat noir 195 grammes. Tous ces produits sont commercialisés depuis le 3 octobre.

Remboursement possible en magasin

La procédure de rappel est valable jusqu'au 21 novembre et, selon le fabricant, les consommateurs peuvent se faire rembourser en rapportant ces produits en magasin.

Pas d'inquiétude, en revanche, pour les autres biscuits de la marque. Le fabricant précise en effet que "seuls les lots évoqués dans l'alerte sont concernés par le rappel. Les autres lots des produits Granola chocolat noir et Granola chocolat au lait peuvent être consommés normalement". En cas d'interrogation, il est possible de joindre le service consommateur de Mondelez au 09 69 39 79 79.