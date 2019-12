Des capsules de café rappelées en raison de présence de "morceaux de plastique dans la tasse du consommateur"

Les marques Casino, Leader Price et Franprix sont concernées.

Si vous avez acheté des capsules de café chez Casino, Leader Price ou Franprix récemment, ne buvez pas d'expresso sans lire cet article. Le 30 décembre 2019, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a rappelé onze produits défectueux. "Une fragilité de la capsule a été mise en évidence, celle-ci peut casser sous l'effet de la pression et entraîner la présence de morceaux de plastique dans la tasse du consommateur", explique la DGCCRF.

Les marques de café rappelées par la DGCCRF. (DGCCRF)

Les lots concernés sont des boites de 16 capsules de la marque Casino (expresso, expresso intenso, grande, lungo, cappuccino et décaféiné), ainsi que trois produits de la marque Leader Price et deux de la marque Franprix. Les personnes ayant acheté ce produit sont invitées à ne pas l'utiliser et à le rapporter en magasin.