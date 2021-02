Alimentation : sur les traces du sucre ajouté dans les charcuteries

C’est un secret inavouable, et pourtant… Dans les charcuteries vendues par les grandes marques, on trouve bien souvent du sucre ajouté, parfois l’équivalent d’un carreau entier, révèle France 2, mardi 9 février, dans sa rubrique Derrière nos étiquettes. Le sucre est rarement nommé comme tel sur un emballage. D’ailleurs, en général, on observe plutôt le nom de dextrose, un sucre issu du maïs et prisé des industriels.

Des charcuteries sans sucre ajouté

Il est difficile, mais pas impossible de trouver de la charcuterie sans sucre ajouté. Dans le Cantal, deux cousins élèvent et transforment 2 000 porcs en charcuterie chaque jour. À l’arrière de la ferme, dans le laboratoire, la recette est la même depuis toujours, sans additifs ni conservateurs. Après avoir salé la viande, l’intéressé, Olivier Rispal, ajoute juste du sel et du poivre ; aucun sucre, et cela est valable pour les 30 produits proposés par cette ferme. Pour Sylvain Rispal, il y a, du côté des industriels, une part de paresse à l’idée de reproduire du jambon sans dextrose. Pour leur revendeur, Éric Zighmi, les industriels cherchent à obtenir le même goût tout l’année, "pour ne pas perdre les consommateurs".

