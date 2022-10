Découverte : à Leucate, un vin conservé dans l’eau pendant neuf mois

À Leucate (Aude), une cargaison spéciale est dans les filets d’un ostréiculteur. Non pas des huîtres, mais des bouteilles de vin. Laurent Maynadier, viticulteur de la région, s'apprête à immerger son vin dans un étang. Cela va faire bientôt quinze ans qu’il fait cela avec Lucas Jaulent, ostréiculteur. Ce sont 300 bouteilles de muscat blanc, cultivé prêt du lac qui passeront un peu de temps entre trois et cinq mètres de profondeur pendant neuf mois.

Les bouteilles vont donc se balancer dans leur filet au gré des éléments. “C’est à la fois pour avoir une petite pression sur le bouchon, un échange gazeux qui est différent (...). C’est un peu comme l’on ferait en amenant un vin à la montagne où c’est le contraire et on a une dépression”, explique le viticulteur. Selon eux, cela rend le vin plus rond et plus doux, avec des notes de fraîcheur iodées. Un muscat fait pour se marier avec des fruits de mer.