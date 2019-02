Dans le Drôme, un couple de producteurs distille du whisky bio 100 % français

l y a quatre ans, Éric et Anne-Hélène Cordelle ont quitté la Bretagne pour le Vercors (Isère, Drôme). Respectivement ingénieur et avocate, ils ont changé de vie pour se reconvertir dans la production de whisky. Éric s'occupe de la machinerie tandis qu'Anne-Hélène gère l'administratif et la production d'orge bio.

Une matière première simple et noble

"Ce qui me fascinait dans le whisky, c'est comme le pain, c'est une céréale, c'est de la levure et de l'eau et il y a une multitude de goûts incroyables", explique Anne-Hélène Cordelle. "C'est une matière première très simple, noble, qui pousse partout et puis c'est comme un trésor", ajoute Éric Cordelle. Il a tout imaginé pour son whisky bio 100% français : des dizaines de mètres de tuyaux, une centaine de vannes, y compris un alambic basse température pour une technique unique, à l'image des parfumeurs. Car son whisky, il le veut différent de ceux des Irlandais ou des Écossais. En France, on recense aujourd'hui une soixantaine de distilleries.

