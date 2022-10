Cuisine : quelles ambitions pour Thierry Marx, nouveau président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie ?

Le chef étoilé et très médiatique Thierry Marx a été élu haut la main à la tête du principal syndicat de patrons de l'hôtellerie et de la restauration. Portrait.

Chef doublement étoilé, judoka ceinture noire, homme de télé et maintenant chef de file de la profession. Thierry Marx est devenu président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Son objectif est de rendre le métier de nouveau attractif, et de l'adapter aux enjeux du moment. "Je voulais pouvoir peser un petit peu sur cette activité, notamment sur l'impact social. Je trouvais qu'on était un petit peu en deçà de ce qu'il faut mettre en place, et sur l'impact environnemental", confie-t-il.



Réinsérer grâce à la cuisine

Thierry Marx est d'abord un grand cuisinier, qui fait de sa cuisine une fusion d'influences, françaises et asiatiques. Précurseur de la cuisine moléculaire, ses plats sont des spectacles, en bouche comme dans l'assiette. Enfant d'une famille modeste de banlieue parisienne, il dit lui-même avoir eu une réputation de caïd durant son adolescence. Aujourd'hui, il aide des jeunes déscolarisés, mais aussi des chômeurs ou des prisonniers, à se réinsérer dans la société grâce à la cuisine.