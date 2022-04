Cuisine : le meilleur burger de France se trouve dans le Vaucluse

Au début, ils étaient 360 concurrents. Désormais, ils ne sont plus que cinq. Une dernière épreuve et l’un d’entre eux remportera le prix du meilleur burger de France. "Là, on ne fait pas un simple burger, on cherche vraiment à travailler un équilibre dans les goûts et dans la présentation", explique un participant. Les concurrents ont accepté de relever le défi de faire voyager en 25 minutes. Le concours se déroule sous l’œil souvent admiratif des jurys. "Honnêtement, j’ai appris plein de choses aussi bien au niveau des produits que par les idées, les goûts, les textures, c’est une très belle expérience", déclare Laurent Favre-Mot, président du jury et chef cuisinier à Dinan (Côtes-d’Armor).



2 500 euros de récompense

Pour Christophe Boyer, il s’agit du premier concours. Il y a un an, il était pourtant encore agent immobilier. Une reconversion et un food-truck plus tard, il présente son bac burger à base de brioche vapeur. Le jury goûte ensuite les burgers à l’abri des regards. C’est l’heure du résultat et c’est Christophe Boyer qui l’emporte. Le bar burger est un hommage à sa femme vietnamienne. À la clé, 2 500 euros et un coup de projecteur sur son food truck situé dans le Vaucluse.