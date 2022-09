Cuisine : la poêlée d'endives aux escargots et fondue de Maroilles, spécialité ch'timi de Pépée le Mat

Direction le Nord à la rencontre de Pépée le Mat, 73 ans. Elle est non seulement une cuisinière hors pair, célèbre pour sa poêlée d'endives aux escargots et fondue de Maroilles, mais aussi une star locale.

Pépée Le Mat, à La Couture (Pas-de-Calais), est une passionnée de cuisine authentique. Cette ambassadrice de la cuisine ch'ti est chroniqueuse culinaire, célèbre pour sa poêlée aux endives et escargots de la région. Pour ses endives, elle se fournit chez un producteur à quatre kilomètres de chez elle. "Moi, c'est ma vie. Ce que j'aime, c'est vraiment de la terre à l'assiette", commente Pépée Le Mat. Les racines sont ensuite replantées dans une pièce sans lumière, pour garder la blancheur du légume. À 73 ans, Pépée Le Mat a toujours quelque chose à apprendre.

Une célébrité locale

Lorsqu'ils sont mûrs, elle cuisine ensuite les chicons. Elle a transmis sa passion à sa petite-fille, Romy Boilly, 10 ans. "J'y tiens, de transmettre. Parce que je suis une cuisinière autodidacte, et c'est grâce à ma grand-mère qui m'a élevée, et qui ne m'a jamais repoussée dans la cuisine", explique Pépée Le Mat. Les endives sont braisées avec un peu de sucre, pour les colorer. La crème fond ensuite avec le Maroilles, avec sa croûte. Y ajouter des escargots, et de l'estragon. L'adepte des circuits-courts a été foraine, restauratrice, boulangère avant d'être chroniqueuse à la radio et le télévision. Elle est devenue une célébrité locale, parfois reconnue dans la rue.