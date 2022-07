Cuisine française : des recettes phares comme la salade niçoise bientôt protégées par une loi ?

Sur la Côte d’Azur, la salade niçoise est l’une des spécialités culinaires les plus célèbres. La recette est très appréciée en été, mais souvent dénaturée. La recette pose question. Mais les ingrédients d’origine sont : la salade, des tomates, des olives de Nice (Alpes-Maritimes), des œufs durs, du thon, du céleri branche, des artichauts et des anchois. "Dans la salade niçoise, l’ingrédient le plus important, je dirais que ce sont les anchois et les olives de Nice. Avant, c’était le plat du pauvre donc à la base, ce n’était que de l’anchois, ils n’avaient pas le thon à l’époque", Yohan Gopaul, chef au restaurant Le Safari à Nice.

Une proposition de loi pour protéger les recettes locales

Franck Viano a fondé le collectif Cuisine niçoise. Il réclame une loi pour défendre les produits régionaux. "En France, on peut déposer une œuvre d’art, un roman, un morceau de musique, pas une recette de cuisine. Au pays de la gastronomie c’est assez étonnant", estime-t-il. Une proposition de loi portée par une sénatrice devrait être déposée prochainement. Si elle est adoptée, elle pourrait peut-être mettre fin au long débat sur la véritable recette d’une salade niçoise.