Coupe du monde du pain : un entraînement digne de grands sportifs

De la créativité, du goût et du travail. Le titre de champion du monde de la boulangerie est à ce prix. Un défi que s'apprête à relever l'équipe de France. Ses membres ne sont encore en compétition, juste à l'entraînement, mais la pression est là. Deux semaines plus tard, ils seront confrontés aux meilleures équipes mondiales. L'épreuve dure huit heures, sans aucune pause.

Chacun sa spécialité

La coupe du monde du pain se déroule tous les quatre ans. Le thème de cette nouvelle édition est la musique. Dans l'équipe de France, chacun sa spécialité : la viennoiserie, la pièce artistique et le façonnement du pain. Sébastien Chevalier, meilleur ouvrier de France, les dirige et ne ménage pas les trois boulangers, qui se connaissent depuis le lycée. Ensemble, ils ont déjà décroché les titres de champions de France et d'Europe en 2017, mais la concurrence est rude.

Le JT

Les autres sujets du JT