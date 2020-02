Côte-d'Or : un café multi-usage pour la communauté

Comment faire pour que les commerces de proximité ne disparaissent pas des campagnes ? Dans le village de Marey-sur-Tille, en Côte-d'Or, certains habitants se sont lancés il y a maintenant plus de deux ans dans une drôle d'aventure. En février 2018, s'ouvrait dans la commune un café multiusage. Pour accompagner le petit noisette du matin, les clients peuvent en effet aussi acheter leur pain ou d'autres produits comme des légumes ou de la viande.

Le dernier commerce du village

Deux ans plus tard, les habitués sont de plus en plus nombreux. Séverine Bouy, qui a ouvert le lieu, ne regrette pas. "J'avais envie de changer complètement. J'étais dans la restauration avant, j'en avais un petit peu marre. J'habite pas très loin, c'était l'occasion." Grâce à son initiative, ce qui était le dernier commerce de Marey-sur-Tille a pu continuer à tourner. Une vraie chance pour les habitants.

Le JT

Les autres sujets du JT