Contamination du thon au mercure : deux ONG environnementales alertent

Les organisations non gouvernementales alertent sur les dangers pour la santé de la contamination généralisée au mercure relevée dans des boîtes de thon en Europe.

Le thon est le poisson le plus vendu en Europe. Les Français en consomment près de 5 kilogrammes par personne et par an. Le plus souvent, du thon en conserve. "À la maison, on en mange trois fois par semaine", explique un passant. "De temps en temps, l’été surtout", ajoute un autre.

Une substance nocive

Deux ONG environnementales ont fait leur enquête et analysé 148 boîtes de thon. Toutes contiennent du mercure et plus de la moitié d'entre elles dépasse la limite maximale recommandée. "La boîte avec le plus de mercure que l’on a trouvé avait 3,9 mg de mercure par kilo. Cela veut dire qu’elle avait 13 fois plus de mercure que la limite autorisée", explique une ONG. Mais pourquoi le thon concentre-t-il autant de mercure ? Présent partout dans l’océan, ce métal entre dans la chaîne alimentaire via le plancton et les petits poissons puis en quantité décuplée chez les poissons comme le thon et l’espadon. Mais il fait partie des dix substances les plus nocives pour l’homme, selon l’OMS.

