Consommation : y a-t-il eu entente sur le prix du jambon ?

Le jambon a-t-il coûté trop cher au consommateur en supermarché ? C'est ce que cherche à savoir l'Autorité de la concurrence. Car selon les informations du journal Le Monde, 14 entreprises de charcuterie se seraient entendues sur les prix de vente en grandes surfaces pendant plus de deux ans, de 2011 à 2013. En première ligne, les marques distributeurs et premiers prix. De quoi faire grimper la facture selon un spécialiste.

Un impact direct sur les prix

"Les faits allégués disent que tous les professionnels s'entendent pour tous augmenter un peu les prix. Donc si tous les professionnels font ça, le caddie au supermarché coûte bien plus cher au consommateur. Et ce qui est malicieux ici c'est que comme ce sont les produits qui ne coûtent pas très cher en soi, l'augmentation de prix on ne va pas forcément la voir", explique François Carlier, de l'association Consommation, logement et cadre de vie (CLCV).

