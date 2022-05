Consommation : quels sont les poissons préférés des Français ?

Les ressources en poisson sont insuffisantes en France, et les quotas contraignants. Or, les Français sont parmi les plus gros consommateurs européens de poisson. Le point avec la journaliste Sandrine Feydel, présente, lundi 2 mai, sur le plateau du 19/20.

Un Français consomme en moyenne 33,5 kilos de poissons et crustacés chaque année, une augmentation de 16,7% en 20 ans. La France se situe ainsi sur la cinquième place du podium européen, derrière le Portugal, l'Espagne, Malte et le Luxembourg. "Même si nous sommes friands des moules, des huîtres françaises, on achète beaucoup à l'étranger", rapporte la journaliste Sandrine Feydel, présente, lundi 2 mai, sur le plateau du 19/20.

Diversifier les poissons que l'on mange

Parmi les poissons favoris des Français, on trouve le saumon, le thon et les crevettes. "Le problème, c'est que nous n'en produisons presque pas. Conséquence, nous les importons". Au total, 182 000 tonnes de saumon sont importées chaque année, 140 000 de thon et 114 000 de crevettes. Pour limiter la dépendance, la journaliste recommande de "se tourner vers la petite pêche côtière française", de "diversifier les poissons que l'on mange" mais aussi d'en "manger un peu moins".