Consommation : moins d'achats en grande surface

La tendance n'est plus aux chariots bien remplis. En 2019, les produits de grande consommation achetés en grande surface accusent une baisse de 1,4%. "Je vais dans les petits commerces parce que je crois que la qualité est nettement meilleure", indique une Parisienne interrogée. "Dans les petits commerces, c'est un peu plus cher, mais c'est plus rapide", confie un homme.

Les clients privilégient des achats de meilleure qualité

Une baisse des ventes en volume observée dans tous les types de grande surface : -2,3% pour les hypermarchés, -1,5% dans les supermarchés, -1,6% dans les hard-discount. Le développement des circuits courts et de la livraison à domicile explique notamment cette tendance. Néanmoins, le chiffre d'affaires des grandes surfaces continue de progresser légèrement. S'ils achètent moins, les clients privilégient souvent des produits de meilleure qualité, un peu plus chers.

