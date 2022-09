Consommation : les ventes de produits bio, victimes de l'inflation, en baisse

Camille, qui a ses habitudes dans un magasin spécialisé de Mâcon (Saône-et-Loire), privilégie les aliments bio et locaux. Elle reste toutefois vigilante par rapport aux dépenses. Ces derniers mois, les consommateurs ont réduit leurs achats de produits bio. Les enseignes et les grandes surfaces sont les plus touchées : entre -2 et -10% en 2021, après une décennie de hausse. "Tout notre système s'était mobilisé pour répondre à cette demande en forte augmentation. On était sur un train de +15% de consommation avant le Covid, et là, on est plutôt sur -15%", commente Carole Fouque, gérante du magasin Biocoop.

La vente directe bio tire son épingle du jeu

De leur côté, les producteurs bio sont aussi à la peine. Les ventes de Pierre Pernot, agriculteur et maraîcher bio La mauvaise graine, ont baissé de 30% depuis la fin 2021. Faute d'un prix d'achat suffisant, il ne travaille donc plus avec les enseignes spécialisées. Guillaume Morel, maraîcher bio aux Jardins du Vernay, s'est quant à lui installé en début d'année. Les clients sont déjà nombreux au rendez-vous : en quelques mois, il nourrit déjà une centaine de familles.