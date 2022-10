Consommation : les ventes d'œufs sont en forte augmentation

C. Guyon, J. Lonchampt, E. Prigent B. Millaud, L.Barbie

Avec l'inflation et la hausse du prix de la viande, les Français se tournent vers les protéines animales, comme les œufs. Ceux de poules élevées au sol, les moins chers, se vendent le mieux.

Dans les magasins, en raison du coût élevé de la viande, nombreux préfèrent se tourner vers les œufs, dont le prix moyen a augmenté de 15 % à 20 % au cours des derniers mois. Les œufs les moins chers, de poules élevées au sol, connaissent la plus forte progression, avec une augmentation des ventes de 187 %. Les œufs de poules élevées en plein air voient, quant à eux, leurs ventes augmenter de 19 %, contre 4 % pour les œufs bio.

Les œufs et le fromage sont préférés à la viande

Ce phénomène d'augmentation de la consommation des œufs avait déjà été observé lors d'une inflation en 2008. "C'est vraiment une façon pour les consommateurs de payer moins cher leur assiette, en continuant à avoir des protéines animales", explique Pascale Hebel, associée chez C-Ways, spécialiste consommation. De plus en plus de Français privilégient les œufs et le fromage plutôt que la viande.