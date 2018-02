Consommation : les produits ultra-transformés augmentent les chances de cancer

On les appelle, les aliments "ultra-transformés". Des produits industriels contenant des additifs, comme des édulcorants, des conservateurs ou encore des colorants. Trop gras, salés ou sucrés, ces aliments augmentent considérablement le risque de cancer, d'après une nouvelle étude. Durant près de huit ans, une équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle a suivi plus de 100 000 personnes. Et les résultats sont accablants.

Hausse considérable

Consommer 10% de ses aliments industriels en plus, entraînerait une hausse de 12% des risques de développer un cancer. Et plus particulièrement les cancers du sein et de la prostate. Les chercheurs recommandent donc la consommation de produits non transformés, qui de leur côté, diminueraient le risque de développer ces maladies.

