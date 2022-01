Consommation : les prix des fruits et légumes ont bondi de 9 % en deux ans

S. Lanson, C. De La Guérivière, P-L. Monnier, C. Hilary, N. Auer, O. Palomino, G. Gheorghita, E. Urtado

L'alimentation est elle aussi visée par la hausse des prix. Ceux des fruits et légumes ont ainsi bondi de 9 % en quelques mois.

De toutes les provenances, locaux ou exotiques, tous les fruits et légumes ont désormais un point commun : leur prix explose. En deux ans, ils ont bondi de 9%. Sur un marché parisien, les clients le constatent et adaptent leurs achats. "Mon panier moyen, avant, il était plutôt autour de 40, 50 euros et là, je passe carrément au-dessus de 60 euros depuis quelques semaines", confie une parisienne.

"On a des pertes"

Comment expliquer une telle hausse ? D'abord, à cause des aléas climatiques. Pour Jean-Claude Guehennec, maraîcher et porte-parole du syndicat national Légumes de France, chaque année, c'est en partie la météo qui fixe le prix de ses choux. "Il fait froid, il y a moins de produits, on a des pertes", résume-t-il. La pandémie de Covid-19 a également tout bouleversé. Depuis deux ans, les coûts de production ne cessent de grimper, de la facture d'électricité à la logistique.