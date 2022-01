Consommation : les prix des fruits et légumes ont augmenté en deux ans

S. Lanson, C. De La Guérivière, N. Auer, O. Palomino, G. Gheorghita, E. Urtado

Les prix des fruits et légumes ont bondi de 9% en deux ans. Une situation qui inquiète l'association de consommateurs Familles Rurales, qui redoutent que les ménages renoncent à consommer des produits frais et sains.

De toutes les provenances, locaux ou exotiques, tous les fruits et légumes ont désormais un point commun : leur prix explose. En deux ans, ils ont bondi de 9%. Sur un marché parisien, les clients le constatent et adaptent leurs achats. "Mon panier moyen, avant, il était plutôt autour de 40, 50 euros et là, je passe carrément au-dessus de 60 euros depuis quelques semaines", confie une parisienne.

La pandémie et la météo responsables

Comment expliquer une telle hausse ? D'abord, à cause des aléas climatiques. Pour Jean-Claude Guehennec, maraîcher et porte-parole du syndicat national Légumes de France, chaque année, c'est en partie la météo qui fixe le prix de ses choux. "Il fait froid, il y a moins de produits, on a des pertes", résume-t-il. La pandémie de Covid-19 a également tout bouleversé. Depuis deux ans, les coûts de production ne cessent de grimper, de la facture d'électricité à la logistique.