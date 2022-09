Consommation : les pénuries dans les supermarchés atteignent un niveau record

Depuis quelques mois, les pénuries s'enchaînent dans les rayons de supermarchés. Certains produits, tels que des biscuits, de la moutarde, des sauces ou du café, sont absents. Les taux de rupture en rayon ont atteint 5,7 % en août 2022, un niveau record. En comparaison, ce taux était de 3,8 % en août 2021. Certains clients, par peur du manque, ont stocké. "J'ai pris deux pots de moutarde, mais j'en ai pris un grand et un petit (…) un peu plus que d'habitude", affirme une femme.

Des pénuries plus fortes à venir

Moutarde, vinaigrette, produits pour le feu, huile, eaux plates et gazeuses manquent. Ces pénuries sont dues en partie à la guerre en Ukraine, la météo, les transports ralentis par le Covid. "On risque d'avoir des pénuries un peu plus fortes dans les mois à venir à cause de la hausse du prix de l'énergie pour certains industriels", estime une experte du secteur. Ces ruptures auraient engendré 2,7 milliards d'euros de manque à gagner.