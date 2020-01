Consommation : les Français plébiscitent le marché pour leurs courses

Une centaine de nouveaux marchés apparaissent chaque année. La tendance à la consommation raisonnée pousse les Français à faire leurs courses en dehors des supermarchés. "Les marchés font vivre 155 000 chefs d'entreprise qui emploient au total 53 000 salariés. Si on regarde le profil de ces chefs d'entreprise, 16% ont une double casquette : ils sont également producteurs", rapporte la journaliste Florence Griffond sur le plateau du 13 Heures.

Un panier moyen de 10 €

Le panier moyen des Français sur le marché s'élève à 10 €. À l'intérieur on trouve surtout des fruits et légumes à 35%, de la viande à 18%, des produits laitiers à 13% et des poissons et crustacés à 11%. "À noter que le secteur alimentaire progresse de 2% par an, mais en revanche, le non alimentaire, comme le textile, est en souffrance", conclut Florence Griffond.

