Consommation : les Français ont changé leurs habitudes alimentaires à cause de l’inflation

Dans un contexte inflationniste fort, les Français ont dû s’adapter. Les consommateurs se tournent de plus en plus vers les marques distributeurs pour s’alimenter et délaissent les produits frais.

Arpenter les rayons de supermarchés de nos jours consiste à comparer les produits, arbitrer les priorités et faire des choix. En effet, avec l’inflation, les Français bousculent leurs habitudes de consommation. "J’achète des trucs que je n’ai jamais acheté : du bas de gamme de chez bas de gamme", se désole une cliente. Une autre a profité de promotions pour acheter des fruits. Chacun a sa technique pour dépenser moins.

Les ventes des marques distributeurs ont augmenté de 15,8% en un an

Les produits que les Français délaissent le plus, ce sont ceux qui sont frais, puisque souvent plus chers. Ainsi, les ventes de poissons, viandes, fromages et de fruits et légumes ont baissé respectivement de 12,4%, 10,6%, 9% et 8,8%. Les consommateurs se tournent désormais bien plus vers les marques distributeurs de premiers prix. Leurs ventes ont augmenté de 15,8% en un an. À l’inverse, les grandes marques nationales ont reculé de 3,5%. Si le budget alimentation n’a pas baissé, les Français se tournent désormais vers des produits de première nécessité.