Consommation : les Français mangent moins de bonbons

Petits nounours colorés, frites piquantes, guimauves… Les bonbons sont délaissés par les Français. En cause : moins de fêtes d’anniversaire pour les enfants, fermeture des cinémas et des parcs d’attractions… La baisse est de 8,5% en 2020 et se poursuit cette année. Si les bonbons séduisent encore les plus petits, les stands de confiserie ont globalement été délaissés ces derniers mois. "Il n’y a pas eu de goûter d’anniversaire, la situation sanitaire ne le permettait pas, donc pas de bonbons", résume une maman.

Les gérants inquiets

Malgré les couleurs des étales, les gérants font donc grise mine. "C’était très dur, le Covid ça a été une catastrophe", assure un marchand situé à Odéon (Paris). La production a également pâti de la pandémie, face aux baisses des commandes. Aujourd’hui, si le carnet de commandes se remplit à nouveau, les entreprises peinent à remplir la demande due à des délais d’approvisionnement retardés, notamment sur le film plastique.