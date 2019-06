Consommation : les Français aiment toujours la viande

En rôti ou en filet, bœuf, porc ou volaille, les Français aiment toujours la viande. L'an dernier, nous avons consommé en moyenne 87,5 kg de viande par personne, soit 240 grammes par jour. C'est un peu plus qu'en 2017. Dans ce restaurant de Toulouse (Haute-Garonne), par exemple, difficile de trouver une table où les assiettes ne contiennent pas de viande. "Nous sommes viandards", explique un client.

Une consommation en baisse depuis vingt ans

"Avant, j'en mangeais tous les jours, maintenant deux fois par semaine maximum", nuance malgré tout un autre client. En vérité, depuis vingt ans, la consommation de viande des Français a largement baissé : elle s'élevait à 93,6 kg par personne et par an en 1998. Les scandales sanitaires ou les actions des associations antispécistes y sont pour quelque chose. Mais l'an dernier, la consommation de bœuf, de porc et de volaille a de nouveau augmenté. Les Français semblent prêts à mettre le prix pour des produits de qualité.

