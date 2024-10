Consommation : les chocolatiers s'inquiètent du projet de nouvelle taxe sur le sucre

Le gouvernement, toujours en quête de milliards, devrait soutenir un amendement créant une nouvelle taxe sur le sucre. Or, le chocolat en contient, tout comme du cacao dont les cours se sont envolés.

Dans son atelier parisien, Marc Chinchole transforme lui-même ses fèves de cacao. Le chocolatier est attentif à la qualité des produits et aux prix. "On était aux alentours des 5-6 euros le kilo, aujourd'hui on est à 11-12 euros le kilo [de cacao]", explique-t-il. La taxe en plus sur les produits sucrés prévue par le député Cyrille Isaac-Sibille est de trop selon lui.

Les plats industriels davantage visés

Une taxe qui s'ajouterait au prix du cacao, qui a atteint des sommets, avec un record en avril de plus de 12 000 dollars la tonne. Au Salon parisien du chocolat, les répercussions se font déjà sentir. "Nos entreprises se remettent en question régulièrement et le taux de sucre a fortement diminué", assure Thierry Lalet, président de la Confédération des Chocolatiers et Confiseurs de France. Face à la mobilisation des artisans, le député Cyrille Isaac-Sibille indique que "le chocolat n'est pas concerné exactement comme les pâtisseries artisanales" et qu'il vise "les plats ultra-transformés, industriels".

L'an dernier, les Français ont consommé en moyenne par foyer 12,5 kg de chocolat.

