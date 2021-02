Consommation : le succès du vrac dans les grandes enseignes

L'achat en vrac, dénué d'emballages ou de plastique, est plus écoresponsable. La promesse était longtemps limitée aux légumes ou aux fruits secs. Mais dans une grande surface où les équipes de France 2 se sont rendues, le vrac s'applique même à la bière pression. "Je pense que les gens ont envie de s'affranchir des emballages, les gens ont envie de sur-mesure aussi, prendre exactement ce dont ils ont besoin plutôt que trop ou pas assez", confie un consommateur.

Les ventes ont bondi de 41%

Cette nouvelle façon de consommer en vrac est l'idée de Guillaume Roy. Depuis la rentrée, sa brasserie parisienne Galia fournit les distributeurs de cette enseigne avec la même bière que celle vendue dans les bars. Seul le conditionnement a été adapté, avec des fûts compatibles avec le vrac et des bouteilles réutilisables. Cette méthode d'achat séduit de plus en plus de consommateurs. En 2019, les ventes de vrac ont bondi de 41%. Dans le magasin spécialisé Day by Day, mêmes les grandes marques s'y mettent, comme de célèbres marques de bonbons ou même le leader mondial des céréales. Pour encourager cette tendance, d'ici 2030, la loi imposera à toutes les grandes surfaces de plus de 400m² de dédier au moins 20% de leurs rayons au vrac.