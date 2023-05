Consommation : le bio et le circuit court en perte de vitesse

A des prix pourtant égaux, voire moins chers qu’en grande surface, les ventes de bio sont en chute libre. La faute, selon les principaux intéressés, à une nouvelle manière de consommer, entre autres.

Sur les étals de ce marché de producteurs, des légumes bio à des prix égaux ou inférieurs à la grande distribution. "Le mesclun, on est largement en-dessous de la salade en sachet qu’on peut trouver, les radis on a dit que c’était le même prix…", énumère Justine Bertoux, maraîchère bio. "J’en ai acheté il n'y a pas longtemps, j’ai payé le même prix", raconte une cliente qui vient d’acheter des blettes.

Publicité agressive

Pourtant, malgré le prix et la qualité des produits, les clients ne sont plus au rendez-vous. Les commandes de cette maraîchère ont chuté de 30 % depuis la crise du Covid. "Les gens ne consomment plus du tout de la même manière. Il y a eu une généralisation des drives, une publicité très agressive des grandes surfaces sur le local et le bio", explique-t-elle. Une concurrence ressentie également dans les enseignes spécialisées dans les circuits courts. Des produits par ailleurs victimes d’une image haut-de-gamme donc superflus, en temps d’inflation.