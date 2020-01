Consommation : l'ère de la déconsommation ?

C'est une baisse historique. Les achats alimentaires des Français sont en perte de vitesse. Cette baisse de 1,4% en volume signale-t-elle une vraie tendance à la déconsommation ? Les raisons des consommateurs sont-elles économiques ou écologiques ? Les clients sont devenus plus volages et la lutte contre le gaspillage et la mise en place de circuits courts révolutionnent le marché.

La baisse des ventes se fait sentir dans tous les types de grandes surfaces

Sur le tapis des supermarchés, les caissières ont désormais l'habitude de voir passer moins d'articles et moins de clients. Les ventes de produits de grande consommation sont en recul. "Dans les supermarchés, c'est grand, il y a la queue. Dans les petits commerces, c'est un peu plus cher, mais c'est rapide", confie un passant. La baisse des ventes en volume se fait sentir dans tous les types de grandes surfaces : hypermarchés comme supermarchés et aussi enseignes à bas coûts Signe que l'ère de la déconsommation a d'ores et déjà commencé. Les Français veulent acheter moins, mais mieux.

