Consommation : faire ses courses à crédit, c'est désormais possible

Acheter de la nourriture à crédit, c'est aujourd’hui possible. Dans cette chaîne de supermarchés, la carte bleue est remplacée par le téléphone qui permet de scanner les codes-barres des produits, et au moment de passer en caisse, les clients ont la possibilité d'opter pour un paiement à crédit, avec un plafond de 300 euros : soit en quatre fois, ou bien en choisissant la date du débit sur leur compte bancaire.



"C'est pour répondre à un besoin. Nous souhaitons que nos clients, même en fin de mois lorsqu'ils attendent le versement de leur salaire, puissent continuer à faire leurs courses et choisir le jour auquel ils seront débités", explique Martin Calmels, directeur innovation Casino.

Des risques

Une association de consommateurs met en garde contre les risques d'endettement. "Pour les dépenses courantes comme l'alimentaire, il y a une vraie difficulté dans le sens où ça peut créer une accoutumance des consommateurs pour ce type de prestation, qui peut découler sur du surendettement", estime Matthieu Robin, à l’UFC-Que-Choisir.



Mais ça ne s'arrête pas là. L'application du téléphone, qui sert à payer, est aussi une carte de fidélité qui sait tout sur vos habitudes de consommation. Promotions personnalisées, facilitées de paiement, des services attrayants, mais dans le même temps, il ne faut pas ignorer que l'enseigne de supermarchés collecte les données personnelles de ses clients.

