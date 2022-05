Consommation : face à la baisse du pouvoir d'achat, des Français se mettent au jardinage

Depuis le confinement, de nombreux Français se tournent vers le jardinage pour s’alimenter. Un phénomène qui s'accentue depuis la crise ukrainienne et la hausse des prix.

Il y a deux ans, le jardinage avait connu un regain d'intérêt avec le confinement. C'est désormais la guerre en Ukraine et la hausse des prix des fruits et légumes qui incitent certains Français à cultiver un potager. 16 millions de Français font ainsi pousser des fruits et légumes. C’est un plaisir pour certains, une nécessité pour d'autres. Une femme arrive à faire de vraies économies, soit 100 à 150 euros par mois, indique-t-elle à une équipe de France Télévisions.

"Être patient et observateur"

Chez un pépiniériste de Lyon (Rhône), ce regain d’intérêt pour le jardinage est observé. Il a remarqué une augmentation de 30 à 40% des ventes sur les plans de légumes ces deux dernières années. En outre, pas besoin d’un grand jardin pour cultiver un potager, un balcon peut suffire pour espérer de bonnes récoltes. Selon le pépiniériste, "il n’y a que deux règles : être patient et observateur pour réussir son jardin".