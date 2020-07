Consommation : explosion des prix des fruits et légumes

Une association révèle que les prix des fruits et légumes ont largement augmenté entre 2019 et 2020. "Les hausses les plus fortes concernent les aubergines (+16%), les tomates (+12%), et les poivrons (+9%). Pour les fruits, ce n’est pas mieux : la nectarine (+26%), la cerise (+20%) et la fraise (+16%). Ce résultat surprenant a été observé par l’association Familles rurales, qui a étudié un panier-type de fruits et légumes dans 26 départements", explique le journaliste Luc Bazizin sur le plateau du 13 Heures.

17% de hausse moyenne pour les fruits

"Si l’on considère l’ensemble, la hausse moyenne est de 4% pour les légumes et de 17% pour les fruits. Il s’agit essentiellement de fruits et légume qui se ramassent à la main. La crise du coronavirus n’a donc rien arrangé car il a fallu redoubler d’attention. Lors des récoltes, les producteurs ont dû acheter des masques, des équipements spécifiques et organiser aussi la distanciation. Donc, avec moins de monde et plus de temps pour ramasser, cela a fait grimper les prix", analyse-t-il.





