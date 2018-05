Consommation : des produits frais en casiers

Des fruits et légumes, du bois de chauffage, du pain, et même des pizzas chaudes. On peut désormais tout acheter au distributeur automatique. Entre Douai (Nord) et Cambrai (Nord), au bord d'un champ, une nouvelle machine attire désormais les consommateurs. Ce distributeur de produits frais, c'est l'idée de Ghislain Mascaux, agriculteur et maraîcher.

50 000 euros pour une centaine de casiers

S'il possède déjà un point de vente de fruits et légumes, celui-ci n'est ouvert qu'à certaines heures. Le distributeur, lui, est accessible 24H/24H et ravitaillé deux fois par jour, en direct du champ voisin. Montant de l'investissement : 50 000 euros pour une centaine de casiers, dont la moitié sont réfrigérés. Des produits ultras frais que Ghislain va chercher à la ferme voisine. Le but : espérer s'offrir un complément de revenu.

