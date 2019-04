Consommation : des produits bio à prix cassés

Parce que manger bio coûtait trop cher lorsqu'ils étaient étudiants, quatre jeunes entrepreneurs ont créé une société d'e-commerce spécialisée. Aurore Market compte déjà 20 salariés et distribue 200 colis par jour. Importé des États-Unis, le concept consiste à vendre des produits bio moins cher que les enseignes classiques en affichant des réductions de 25 à 70%. C'est possible, car l'entreprise ne se rémunère pas que sur la vente, mais sur un abonnement de 60 € par an prélevé aux clients.

L'abonnement offert aux clients les plus modestes

L'épicerie en ligne a séduit plus de 4 000 clients dans toute la France et offre l'abonnement aux ménages les plus modestes, mais il en faudrait sept fois plus pour devenir rentable. Pour réduire ses coûts, la start-up a choisi de s'installer dans l'Aveyron, loin des loyers parisiens exorbitants.

