Consommation : de la charcuterie sous barquette de la marque Cora, contaminée par la listeria, retirée du marché en France

Un assortiment de charcuterie de la marque Cora est retiré du marché sur toute la France, en raison de la présence de listeria, indique jeudi le site Rappel Conso. Le produit est conditionné sous barquette comprenant 16 tranches de charcuterie et est commercialisé du 19/06/2024 au 15/07/2024. Sa date limite de consommation est le 10/08/2024.

Il est conseillé aux consommateurs de ne plus le consommer et de le rapporter au point de vente pour sa destruction. "Les personnes qui auraient consommé les produits et qui présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des courbatures, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation. Des formes graves avec des complications neurologiques et des atteintes maternelles ou fœtales chez la femme enceinte peuvent également parfois survenir", précise le site Rappel Conso.

La listériose est une maladie qui peut être grave et dont le délai d'incubation peut aller jusqu'à huit semaines.