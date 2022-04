Consommation : dans les magasins de déstockage, des produits alimentaires à prix cassés

À Arnage (Sarthe), le magasin Frais Malin affiche des réductions de 30 à 75% sur ses produits. "On y vient tous les huit ou dix jours, depuis un an", confie une cliente. "99 centimes pour des pommes, alors qu'on va dans les autres magasins, il faut compter 2,50 euros, voire 3 euros", dit une autre. Les fruits et légumes sont bradés parce qu'ils sont tachés, ou trop petits pour être vendus dans les enseignes classiques. On trouve également des produits frais dont la date limite de consommation approche.



Pas de stock ni d'intermédiaire

Le magasin récupère les produits directement deux fois par jour auprès des grandes enseignes ou des producteurs locaux, qui les lui cèdent à bas coût. À peine arrivés, ils sont étiquetés par le gérant, Alexandre Jousseau. Pour que rien ne se perde, il faut vendre les produits le plus rapidement possible. "D'ici une heure et demie, la plupart des produits seront mis en rayon, et ce soir on aura au moins la moitié de la marchandise de vendu", indique Alexandre Jousseau. Sans stock ni intermédiaire, le gérant parvient à dégager une marge de 50%, comme dans la grande distribution.