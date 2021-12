Consommation : ces cinq produits concernés par la hausse des prix

Dans les commerces alimentaires, le passage en caisse risque de provoquer de mauvaises surprises. Cinq produits sont particulièrement concernés par l'inflation. Dans les rayons, la moutarde coûtera ainsi entre 5 à 15% plus cher. Au cœur du problème, figurent des graines de moutarde importées d'outre-Atlantique, aujourd'hui devenues denrées rares.

Du pain et des pâtes plus chers

Le café connaît lui aussi une année noire. Au Brésil, de récentes intempéries ont affecté les récoltes, entraînant une perte de 25% sur l'année. Les marques prévoient en conséquence une hausse de 5 à 10% des prix. Incontournables, le pain et les pâtes souffrent quant à eux de l'augmentation des cours du blé en 2021. Leur prix devrait bondir d'environ 5%. Enfin, la note la plus salée reste pour le sucre. Les derniers indices en date soulignent une flambée de son cours de plus de 40% en un an.