Consommation : attention à bien choisir son foie gras

Invité privilégié des tables de fêtes, le foie gras est dans le viseur des services de la répression des fraudes. Révélée récemment, l'étude a été menée en 2018 dans 70 exploitations agricoles, supérettes et ateliers de découpe. Bilan : 31 % des établissements contrôlés présentaient des anomalies. Entre autres, pour des blocs de foie gras, une trop forte teneur en eau. Le seuil réglementaire des 10 % autorisés était en effet dépassé dans 9 des 21 conserves contrôlées.

Plus de 18 000 tonnes de foie gras produites chaque année en France

Pour éviter les tromperies, les producteurs ont tous le même conseil : privilégier aux blocs en conserve les foies gras entiers, des produits plus chers, mais de meilleure qualité. Dans la profession, la fraude dans la fabrication du foie gras ne surprend pas grand monde. Ces dernières années, l'industrie avicole avait été marquée par les pertes dues à la grippe aviaire. Un manque à gagner que certains tenteraient de récupérer, coute que coute. En France, la production de foie gras reste à la fois une activité très rentable et très concurrentielle. Chaque année, l'Hexagone en produit plus de 18 000 tonnes.

