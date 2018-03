Conso : les Français raffolent des fruits et légumes prédécoupés

La pause déjeuner des Français est de plus en plus courte ; les industriels l'ont bien compris. Carottes pré-épluchées, choux et radis lavés, et même oranges et kiwis épluchés et découpés, quasiment tous les fruits et légumes sont disponibles en sachets, prêts à consommer.

Jusqu'à 7 fois plus chers

31% des Français achètent plus d'une fois par mois des salades en sachet, 15% achètent des légumes prêts-à -consommer. C'est pratique, mais est-ce plus cher ? "Sans grande surprise, oui", répond le journaliste Julien Duponchel. "Prenons ces carottes : ces carottes dites brutes nous ont coûté 1,38 euro le kilo. Ces autres carottes en sachets, lavées, pré-épluchées, que nous pourrions manger tout de suite coûtent 10,24 euros le kilo, soit 7 fois plus cher. Et même sur les produits qui ne nécessitent pas beaucoup de transformation, comme les radis par exemple, en botte, ils coûtent 5 euros le kilo, au lieu de 8,40 euros en sachet".

Le JT

Les autres sujets du JT